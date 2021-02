Calciomercato Lazio, occhi su Trubin dello Shakhtar: i dettagli

La Lazio sembra si sia messa alla ricerca di un portiere per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi Anatoliy Trubin, classe 2001 dello Shakhtar. Al momento non sembrebbe esserci nessuna trattativa avviata tra le parti, ma la Lazio avrebbe messo nel mirino il giovane portiere che si è già messo bene in mostra in Champions League quest'anno, contro l'Inter. Un nome nuovo dunque sul taccuino del ds Tare per il futuro.

Tifosi Lazio contro Pupi Avati: i fatti - FOTO

Lazio, ieri Lotito a pranzo con Inzaghi: il punto sul rinnovo

TORNA ALLA HOME PAGE