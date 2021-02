Tifosi Lazio contro Pupi Avati: i fatti - FOTO

Polemica sui social con i tifosi della Lazio che insorgono contro Pupi Avati. Al centro della questione l'ultimo libro del Maestro, (uscito il 25 settembre scorso), L'archivio del Diavolo, dove uno dei personaggi, Furio Momentè, viene descritto come un "laziale di me...". La pagina sarebbe diventata virale in poche ore su internet, e su una pagina Facebook apparentemente non ufficiale del regista, sarebbe comparso un post altrettanto polemico scritto dalla pagina Lazio Clan Latina: "La pagina del libro risulta stonata nel contesto, come se si mettesse una inutile scena di sesso in un film Disney per bambini. Avati, insomma, lo fa chiaramente apposta, solo per ferire. Lui che si dichiara tifoso del Bologna, poi del Crotone, oltre ad esprimere una certa simpatia per la Lazio in un'intervista ritrovata su internet (immaginiamo se gli eravamo antipatici che scriveva!) ". Insomma, l'ennesimo episodio discutibile, a cui i tifosi della Lazio devono assistere. Sperando possa essere l'ultimo.

