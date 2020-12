Lazio, Immobile segna e aggancia Montella: la statistica

LAZIO, IMMOBILE - Ciro, non ti fermare. Dal 20 ottobre Immobile ha giocato 8 partite e segnato 9 gol con la Lazio, una macchina. Ha nel mirino da tempo il record storico di Piola (135 contro 159) e non intende fermarsi. La rete messa a segno contro lo Spezia ha fissato un altro traguardo: come riporta la rassegna a cura di Radiosei, l'attaccante biancoceleste è salito in 34esima posizione nella classifica dei migliori marcatori della storia della Serie A, agganciando Vincenzo Montella a 141 gol. A 142 ci sono Ibra, Vieri, Benito Lorenzi, Di Vaio e Paolo Pulici.

