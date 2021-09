Lazio, in 20 mila per spingere la squadra di Sarri: e la scenografia...

RASSEGNA STAMPA - Il derby della Capitale è alle porte e in città si inizia a respirare un aria diversa. Mancano poco più di 24 ore a Lazio-Roma, primo derby della stagione e primo affronto tra Sarri e Mourinho in territorio italiano. Il popolo biancoceleste è pronto a dare la carica dagli spalti alla squadra di Sarri che non vince da quattro partite consecutive. Saranno circa 20 mila i tifosi biancocelesti all'Olimpico che faranno sentire la propria voce in una partita così importante. C'è grande curiosità anche per la scenografia preannunciata dalla Curva Nord che ha chiesto ai presenti di "indossare una maglia celeste, la propria sciarpa del cuore, e di portare una bandiera con i colori sociali della Lazio". Tornano i tifosi e il derby assume già una dimensione diversa.