Lazio - Inter, possesso palla e calci piazzati: la sfida è (anche) tra le idee di Sarri e Inzaghi

Lazio contro Inter, Sarri contro Inzaghi. E non solo. Perché all'Olimpico si misureranno anche metodi di lavoro e principi di gioco. I nerazzurri ci arrivano con entusiasmo e nuove idee, oltre alla ricchezza di un organico che spaventa nel gioco aereo. Un dato su tutti: 7 gol di testa su 22 dall'inizio del campionato. E ancora: cinque sono arrivati sfruttando le palle inattive, di cui tre su calcio d'angolo. I biancocelesti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si presentano in ritardo con il progetto di Sarri. La linea difensiva, per stessa ammissione del tecnico, non ha ancora trovato una guida, colui che sappia condurre il reparto. Questa, nelle intenzioni del tecnico, dovrebbe tenere i piedi sulla linea di centrocampo, ma solamente in rare occasioni fin qui c'è riuscita.

MIGLIORAMENTI IN VISTA - La Lazio deve indubbiamente migliorare tanto, ma sembra aver imboccato già la strada giusta per quanto riguarda il possesso palla. Immobile e compagni sono infatti primi, nella classifica della Lega: mediamente conservano il controllo del gioco per 29'39'' a partita. L'Inter, al contrario, è settima. Sarri, tuttavia, non è ancora soddisfatto: non basta tener palla, bisogna limitare gli errori difensivi. Pressing, recuperi e contrasti, oltre al baricentro, non ancora alto come dovrebbe. La Lazio gioca di più: 749 palloni contro 607, non rinunciando a dribbling e verticalizzazioni. L'Inter è più efficace: 122 tiri a 85, 32 cross a 20, 41 angoli a 27. Per battere Inzaghi servirà coraggio, furore. Servirà pressare ed alzare il ritmo. L'allenatore ex Napoli ha le idee chiarissime.

