Lazio - Inter, torna Milinkovic: il Sergente che sa far male alle big

Mancano poco più di 48 ore a Lazio - Inter e in città cresce l'attesa per il big match che vale molto nella lotta Scudetto. Già, quella parola non pronunciata per due mesi e mezzo e che ora, invece, potrebbe diventare l'obiettivo dei biancocelesti. Assurdo da pensare a ottobre, ma la serie di 18 risultati utili consecutivi in campionato (14 vittorie e 4 pareggi) ha proiettato le aquile tra le big del campionato. Domenica all'Olimpico arriverà l'Inter galvanizzata dal successo sul Milan e pronta all'ostacolo Lazio. Inzaghi ha perso Lulic, ma riabbraccia Radu e Milinkovic rientrati dalla squalifica. Proprio sul centrocampista serbo sono puntati i riflettori. Il numero 21 ha deciso l'ultimo successo biancoceleste sui nerazzurri, nel marzo dello scorso anno. Il centrocampista vuole tornare in gol e trascinare i compagni. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nell'ultimo anno e mezzo ha un po' arretrato la sua posizione per una questione di equilibri di squadra. In sintesi segna meno, ma serve di più per il gioco spumeggiante dei capitolini. Tuttavia i suoi gol sono pesantissimi e spesso arrivano nei big match. Di quello a San Siro abbiamo già detto, ma come dimenticare quello in finale di Coppa Italia o la gemma contro la Juventus. Gol e prestazioni da lustrarsi gli occhi come l'ultima al Meazza, quando uscì tra gli applausi di tutto lo stadio. Una soddisfazione in più, ma domenica è tempo di fare sul serio. Lo vogliono i tifosi biancocelesti e anche i suoi compagni che sperano di vedere ancora esultare il loro Sergente.