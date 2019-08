Lazio, Inzaghi impara dagli errori: contro la Samp lo score è buono. Ma nel 2016...

Sotto la guida di Simone Inzaghi, la Lazio ha giocato al 'Luigi Ferraris' contro la Sampdoria per 4 volte (tre vittorie e una sconfitta). L'unica sconfitta risale al 24 aprile del 2016, il precedente più lontano e anche quello più bizzarro: "Non ricordo , nemmeno da calciatore, una gara dominata come questa. Non riesco a capacitarmi di come sia possibile uscire sconfitti". Questo fu il commento del mister piacentino al termine della gara vinta per 2-1 dai blucerchiati. Una gara in cui la Lazio sbagliò tantissime occasioni, compreso un rigore (battuto da Candreva). Ma dagli errori si impara. E da quella volta al 'Marassi' Inzaghi non sbagliò più.

I PRECEDENTI - Nelle tre partite successive - sempre durante l'era Inzaghi - la Lazio ha sempre battuto la Sampdoria in trasferta. E sempre con lo stesso risultato: 2-1. Segno del destino? No, il mister biancoceleste ha sempre indovinato la chiave tattica, leggendo la partita alla perfezione e meritando sempre la vittoria. In questi tre incontri, sulla panchina della Samp sedeva Marco Giampaolo. Oggi invece i blucerchiati sono allenati da Eusebio Di Francesco: servirà un altro tipo di preparazione.

INZAGHI VS DI FRANCESCO - I precedenti tra i due allenatori vedono Inzaghi in vantaggio, con tre successi contro i due dell'ex Roma (uno solo il pareggio). Tranne nel derby di ritorno del 2017/18, la Lazio in questi precedenti ha sempre segnato alle squadre di Di Francesco, Insomma, come spiega la rassegna di Radiosei, il mister piacentino sa bene come far male al suo collega.

