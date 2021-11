Lazio - Juve, quanta difficoltà senza Immobile: i numeri del match

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio orfana di Ciro Immobile perde allo Stadio Olimpico di Roma. Con la sconfitta di ieri i biancocelesti interrompono la striscia di 19 gare tra le mura amiche senza sconfitte e perdono la mera occasione di agguantare tre punti preziosi per continuare il proprio cammino. Una Lazio spenta, poco lucida, spesso si è fatta beffare - prima con Cataldi e poi Reina - con errori che poi hanno ripagato con i due gol di Bonucci tutti e due arrivati dal dischetto. L'assenza di Immobile è pesata molto e infatti, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio ha totalizzato 8 tiri contro gli 11 della Juventus, di questi la tabella recita che i biancocelesti sono stati meno precisi. Un solo tiro in porta per i biancocelesti rispetto ai 5 della squadra di Allegri. Stando ai tiri da fuori sono 6 vs 1, e ancora, per quelli da dentro l'area solo 2 per la Lazio e 10 per la Juve. Infine, in merito al palleggio i biancocelesti hanno totalizzato ben 559 (90.0%) passaggi riusciti contro i 387 (84.7%). Per il possesso palla anche in questo senso la Lazio ha avuto la meglio, ossia 57,9% vs 42,1%, mentre per i duelli vinti solo 43 per la squadra di Sarri e 10 in più per quella di Allegri. Una Lazio mai precisa, mai determinante e poco presente sotto porta. Il ritorno di Immobile è ben sperato, Sarri si augura di recuperarlo per fargli riprendere le redini del tridente.