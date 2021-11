Lazio-Juventus, da compagni in Nazionale ad avversari: Acerbi sfida Bonucci

RASSEGNA STAMPA - Solo pochi giorni fa sono stati compagni di Nazionale e soprattutto di reparto. Sabato ore 18 si troveranno luni di fronte l'altro stavolta da avversari. Acerbi e Bonucci hanno composto la coppia difensiva dell'Italia per gli ultimi due match di qualificazione a Qatar 2022. È toccato al Leone biancoceleste l'arduo compito di sostituire Chiellini. Il centrale di Sarri si è comportato piuttosto bene anche se la sua intesa con Leonardo è tutta da affinare. Se Chiellini dovesse dare forfait anche per i playoff a marzo toccherà ancora a loro due alzare il muro davanti a Donnarumma. Ace e Bonny saranno avversari tra poco più di 24 ore in un match delicatissimo per entrambe le compagini. Gara delicata anche per i due centrali, visto che le difese sono state sin qui i punti deboli di entrambe le squadre. Diciannove sono le reti subite dalla Lazio dopo dodici giornate, contro i 15 della Juve. Numeri preoccupanti per due corazzate che puntano ai piani alti della classifica. Ecco perché su Acerbi e Bonucci la pressione sarà doppia.