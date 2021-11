Lazio-Juventus, Di Canio: "I biancocelesti stanno meglio, Sarri mi ha detto..."

Alla vigilia di Lazio-Juventus, match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle 18 allo Stadio Olimpico, Paolo Di Canio ha presentato la gara con un'intervista. Il doppio ex della sfida ha parlato del confronto che ci sarà tra Sarri e Allegri e ha ripercorso anche alcune tappe della sua carriera da calciatore. Di seguito alcune dichiarazioni dell'ex attaccante biancoceleste riportate dalla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei: "Sarri ha bisogno di giocare velocemente tra le linee. Ha tenuto fuori Luis Alberto, ma non poteva rinunciare a un giocatore così. Domani sarà una gara con troppe incognite dopo la sosta e con gli infortuni. Sulla carta sta meglio la Lazio, che sa aspettare e partire. Sarri? Una volta mi ha detto: ‘Lo sai che io godo quando vedo in partita le cose che studiamo in allenamento’. E' un animale da campo, un drogato di calcio, come me. Derby? Di quell’esultanza è rimasto l’entusiasmo in ciò che faccio. Da ragazzo i miei idoli erano Chinaglia, D’Amico e Giordano".