Lazio, l'esplosione di Dele-Bashiru: adesso sogna una maglia contro l'Inter

RASSEGNA STAMPA - In pochi o nessuno sembrava credere in Fisayo Dele-Bashiru all'inizio. Non per qualcosa, ma solo il diesse Fabiani e mister Baroni ne decantavano le gesta, il primo per averlo seguito e il secondo per averlo allenato in ritiro. C'erano pochi video di lui. Ora il nigeriano non è solamente il centrocampista box to box che tutti volevano scoprire. Finalmente si sta facendo un nome e sta crescendo nello scacchiere di Baroni. Ajax e Napoli sono stati due banchi di prova importanti e lui li ha superati. Adesso il tecnico ha un'arma in più e, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe scegliere di schierarlo titolare lunedì contro l'Inter, che sia da mezzala nel 4-3-3 o trequartista nel 4-2-3-1 al posto di Dia. Il lavoro di Baroni sulla valorizzazione dei giocatori a disposizione sta premiando e l'oggetto misterioso, proveniente dall'Hatayspor, adesso non è più così misterioso.