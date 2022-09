Lazio, l'occasione di Cancellieri: tutto pronto per l'esordio dal primo minuto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Largo alla gioventù, almeno per stasera. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, dopo tanti spezzoni di partita in Serie A il match di oggi contro il Midtjylland dovrebbe essere l'occasione per vedere all'opera dal primo minuto Matteo Cancellieri, da attaccante esterno nel tridente biancoceleste. L'impegno e il talento d'altronde si sono visti fin dal ritiro di Auronzo, sensazioni positive confermate anche nelle sue apparizioni in campionato: tecnica, fisicità e soprattutto tanta grinta, che solo per sfortuna non gli hanno fruttato ancora la sua prima rete con la maglia della Lazio. Finora Sarri gli ha dato pochi minuti ma fiducia costante, considerando che Cancellieri è entrato in tutte le partite dall'inizio della stagione a oggi. Avrà modo di dialogare con Immobile, lui che esterno puro non è e nell'idea di Sarri dovrebbe essere una sorta di jolly d'attacco. E anche la Nazionale ora guarda a Matteo Cancellieri, se Bernardeschi e Insigne non dovessero essere richiamati da oltreoceano potrebbe arrivare la convocazione per gli impegni di Nations League per il giovane biancoceleste. Futuro tutto da scrivere, ma che potrebbe cominciare a farsi vedere già stasera in Europa League.