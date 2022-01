Lazio, la difesa preoccupa: Sarri organizza lezioni extra di reparto

RASSEGNA STAMPA – Sarri è al lavoro per cercare di modellare e trasmettere le sue idee di calcio a ciascun reparto della sua Lazio ma non è così facile. Se in attacco non ci sono problemi, la difesa è il punto debole. Fortemente in sofferenza e messa insieme alla meglio, è necessario fare qualcosa. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico biancoceleste avrebbe impartito in settimana ai suoi difensori, lezioni extra di reparto focalizzate sull’utilizzo di Radu ma la sua assenza ha reso il tutto più complicato. La situazione è critica e i dati sono uno spunto per una riflessione: 39 gol subiti in 21 gare; la Lazio ha perso 6 delle 11 trasferte peggio hanno fatto solo Salernitana e Venezia. Serve un cambiamento e una scossa, a partire dalla gara di oggi. Il tecnico ha chiesto i primi tre punti del 2022.

