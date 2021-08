Lazio, la lista degli esuberi: tutti i nomi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora a Marienfeld. Nella giornata di ieri è stata rilasciata la lista dei 27 giocatori presenti per il ritiro nella terra tedesca. Mentre gran parte della rosa biancoceleste è sotto gli ordini di Sarri e il suo staff, a Formello si respira un'altra aria. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a Roma è rimasto un gruppetto consistente di calciatori. Dopo il primo ritiro effettuato sotto le Tre Cime di Lavaredo, il Comandante ha dovuto fare i conti su chi dare per partente o meno. Ecco filtrare un'aria di cambiamento. Rispetto al ritiro ad Auronzo sono stati tagliati Fares, non per scelta tecnica ma per aver perso i documenti in Francia, Durmisi e Adekanye: due esterni di fascia sinistra, acquistati negli ultimi tre anni per un totale di 16 milioni di euro e un attaccante tagliato fuori da Simone Inzaghi. L'ex Spal, voluto fortemente dall'ex tecnico della Lazio, è finito fuori rosa, nonostante Mau lo avesse alternato negli ultimi allenamenti di Formello a Hysaj come terzino sinistro. Ma chi è rimasto fuori da Marienfeld oltre a loro? Bene, si tratta di un gruppo numeroso di calciatori sotto la guida di Stefano Avincola, ex allenatore degli Allievi della Lazio. Di seguito ecco la lista dei 16 calciatori rimasti a Formello:

CALCIATORI FUORI ROSA - Riza Durmisi, Jordan Lukaku, Nicolò Armini, Luca Falbo, Tiago Casasola, Patryk Dziczek, Sofian Kiyine, Djavan Anderson, Fabio Maistro, Emanuele Cicerelli, Cristiano Lombardi, Bobby Adekanye, Alessandro Rossi, Simone Palombi, Cedric Gondo.

Lazio, Cataldi e il salto in alto alla Tamberi: Sarri ha il vice di Luis Alberto

MARIENFELD GIORNO 1 - Lazio, la partitella: vittoria ai celesti grazie a Leiva - FT

TORNA ALL'HOME PAGE