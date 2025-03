Lazio, la notte di San Siro è di Provedel: titolarità non in dubbio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si è presa San Siro in una notte folle che ha regalato emozioni fortissime ai biancocelesti. Prima la rete di Zaccagni, poi il rigore trasformato da Pedro a tempo scaduto e, in mezzo, una prestazione ottima anche da parte di Provedel.

Non era scontato che il portiere tornasse tra i titolari dopo che, prima a Venezia e poi in Coppa Italia, era toccato a Mandas. Di fatto Baroni non ha mai parlato di gerarchie ma di turnover. Certo una non titolarità a San Siro avrebbe smentito le stesse parole del tecnico ed ecco quindi che è toccato a Provedel.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Provedel veniva da un momento non esaltante, non grandissimi errori ma neanche l’incisività delle prime due stagioni con l’aquila sul petto. A San Siro ha fatto una gara praticamente perfetta come confermano anche i dati Opta: 38 tocchi di palla, 30 passaggi di cui due riusciti.

La prestazione è stata importante e ha permesso a Provedel di mettersi alle spalle il periodo negativo. Di fatti non ci sono dubbi per il proseguo della stagione: sarà lui il portiere in campionato che proverà, insieme alla squadra, a raggiungere l’obiettivo Champions.