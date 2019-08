Lazio, la terapia mentale di Inzaghi per il derby: ecco la strategia

Una Lazio libera mentalmente, rilassata ma non troppo, in questo derby atipico alla seconda giornata. Vivere la stracittadina senza la tradizionale tensione settimanale è l'obiettivo di Simone Inzaghi. È lui ormai il grande esperto di questi incroci, può sperimentare qualcosa di diverso per alleggerire il peso di una gara sentitissima. Anche ieri ha annullato la seduta pomeridiana: quella mattutina - di due ore - lo aveva pienamente soddisfatto, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Inzaghi e lo staff hanno deciso di liberare la squadra, di darsi appuntamento per le 9.30 di oggi, quando scopriremo anche qualche dettaglio in più di formazione. Per sabato, giorno di vigilia, è previsto un allenamento mattutino, il ritrovo avverrà solo alle 19.45 per la cena. È una preparazione che parte da lontano, da Marienfeld, è una partita studiata nel dettaglio. L'aspetto mentale è cruciale, la terapia dello staff tecnico non è lasciata al caso.