Lazio, Lazzari determinante contro la Juve: imprevedibilità e velocità per conquistare la fascia destra

Arrivato alla Lazio con tante aspettative, ha avuto qualche vaga difficoltà ma ora si è impadronito della fascia destra: Manuel Lazzari sta entrando sempre più nei cuori dei tifosi, vestendo il ruolo di jolly che dà un tratto di imprevedibilità in più alla Lazio. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex Spal è stato determinante contro la Juventus tanto quanto i compagni che più si mettono in luce, annullando Alex Sandro e portando alle ammonizioni di Pjanic e Dybala e, soprattutto, all'espulsione di Cuadrado. Velocità, tecnica, cambio di passo, cross di qualità e sacrificio: così Manuel Lazzari sta conquistando la Lazio dopo un fisiologico periodo di ambientamento. E chissà che dai Fab Four Immobile, Luis Alberto, Correa e Milinkovic non si passi ai Fab Five...

