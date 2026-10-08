Lazio, Lazzari indietro ma il forfait di Marusic può aiutarlo
RASSEGNA STAMPA - Un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la consapevolezza di essere la terza scelta nel reparto. Situazione chiara quella di Manuel Lazzari, evidenziata anche da Gattuso nel corso di alcune interviste dal suo arrivo sulla panchina della Lazio.
L’esterno italiano, che già partiva dietro Marusic, si è visto scavalcare in poco tempo anche da Floriani Mussolini, che ha convinto Gattuso a tal punto da spingere il tecnico a bloccare l’addio alla Lazio del terzino, già ceduto all’Empoli dal club biancoceleste.
La presenza di Lazzari però, scrive l’edizione odierna del Messaggero, garantisce alla Lazio una certa copertura numerica sulla fascia destra dopo il nuovo ko di Marusic. E chissà allora che il terzino italiano non possa provare ad approfittarne per risalire leggermente nelle gerarchie di Gattuso, nonostante il suo percorso in biancoceleste sembri ormai essere vicino ai titoli di coda.