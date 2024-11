Lazio, le ali deludono: Baroni li aspetta, ma serve una scossa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni ha lanciato titolari due dei nuovi acquisti di questa stagione, Tchaouna e Noslin. Sulla carta il Ludogorets sembrava un ostacolo aggirabile, ma è chiaro che in campo si è visto tutt'altro, complici le loro manovre difensive e gli errori nell'attacco biancoceleste. Come spiega il Corriere dello Sport, sia il francese che l'olandese non hanno lasciato il segno, anzi: Tchaouna è stato sostituito a fine primo tempo, mentre Noslin, lanciato prima punta e poi spostato in ogni posizione offensiva, sembrava spaesato

Il tecnico in conferenza stampa aveva svelato di volerlo schierare da centravanti per permettergli di performare meglio, ma così purtroppo non è stato. Baroni ha consolato i suoi calciatori nel post partita, spiegando che gran parte della colpa è da ritrovarsi negli avversari che non davano profondità essendosi schierati tutti dietro.

Ciò che è certo è che, specialmente da Noslin, ci si aspettava di più contro il Ludogorets e in anche in generale, visti i soli due gol in 13 partite: se si considera l'investimento fatto in estate, è uno score un po' troppo povero. La Lazio aspetta sia lui che Tchaouna, ma serve una scossa.