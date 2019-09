Lazio, Lotito annunciato a San Siro: l'ultima volta portò fortuna

Tornerà a seguire la squadra in trasferta dopo una lunga assenza. Il presidente Claudio Lotito non intende perdersi la sfida che andrà in scena a San Siro fra la sua Lazio e la nuova Inter di Conte. La scorsa stagione, il 31 marzo, era presente la notte che i biancocelesti espugnarono il Meazza per 1-0 grazie al gol di Milinkovic. Lotito arrivò con la squadra a bordo del pullman, era diventata una consuetudine in quel periodo, almeno fino alla trasferta successiva, quella di Ferrara, dove la Lazio venne sconfitta dalla Spal. Da quel momento il presidente non ha più seguito il gruppo lontano dall'Olimpico. Stasera invece, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, è annunciato in tribuna. Tornerà al fianco della squadra e farà sentire sicuramente la sua presenza in una partita così importante. La Lazio ha vinto tre delle ultime sette partite disputate a San Siro (più due pareggi e due sconfitte), un trend sicuramente positivo rispetto al passato. Chissà che non ci si possa compiere una nuova impresa.

LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE