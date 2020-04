Lazio, Lotito è già pronto per la ripresa: si aspetta il via libera del Governo

Ieri è arrivata un'apertura da parte di Spadafora per la ripartenza degli allenamenti dei club dal 4 maggio. Niente ancora di deciso, Conte illustrerà il nuovo decreto prima di domenica in conferenza stampa, ma sembra intravedersi una luce in fondo al tunnel. I club martedì si sono espressi all'unanimità per la ripresa in Assemblea di Lega martedì e Lotito, che fin da subito si è battuto per la ripartenza, ha visto convergere su questa posizione anche coloro che invece nai giorni precedenti si erano esposti in modo contrario. Il presidente della Lazio è stato accusato di interesse personale, ma alla lunga per la sostenibilità del calcio tutti hanno assunto la stessa posizione.

LAZIO PRONTA - In casa biancoceleste si confida nel semaforo verde per gli allenamenti già dal 4 maggio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito ha già organizzato tutto, avendo già un mese fa stilato con lo staff medico la strategia per un ritiro a Formello. Ovviamente il riferimento sarà il protocollo consegnato dalla Figc al governo, in cui ci sono tutte le indicazioni per limitare il rischio contagio. La Paideia è stata già allertata per visite, test e tamponi: serviranno almeno 4-5 giorni, se non un'intera settimana. Si potrebbe partire già dal 29-30 aprile. Per quanto riguarda la logistica del ritiro invece, non tutti potranno dormire nel centro sportivo di Formello. La foresteria ospiterà squadra e tecnici, a cui vanno aggregati fisioterapisti, medici, magazzinieri, cuochi e un numero ristretto di camerieri. La società sta verificando la disponibilità di un albergo vicino al centro. Il piano è pronto per essere attuato, serve il via definitivo del Governo.

