Lazio, Lotito vuole blindare Sarri: offerto già un rinnovo di contratto

Claudio Lotito non ha dubbi, Sarri è il profilo perfetto per la sua Lazio. Le sconfitte, alcune anche pesanti, subite in questo avvio di stagione soprattutto in trasferta non hanno fatto cambiare idea al patron biancoceleste che in estate ha puntato fortemente sull'ex Juve per colmare il vuoto lasciato da Inzaghi. Una scelta accolta con entusiasmo anche dalla piazza che non ha rumoreggiato troppo dopo i primi passaggi a vuoto della squadra. Anzi, l'impressione è che tra le parti possa crearsi un sodalizio piuttosto duraturo.

RINNOVO - Questo è quello che spera il presidente che stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei avrebbe già offerto un rinnovo a Maurizio Sarri. Altri due anni di contratto con la scadenza che verrebbe posticipata dal 2023 al 2025. La proposta è arrivata dopo la dura sconfitta subita a Verona contro l'Hellas, un segnale di grande fiducia in un momento di difficoltà della squadra. La sosta per le Nazionali potrebbe essere un buon momento per confrontarsi e chissà che non si parli anche di questo.

Pubblicato il 2/11