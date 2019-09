Lazio, Luis Alberto e Lucas Leiva mettono radici: cercano casa a Roma

La Lazio e una città come Roma non ri lasciano indifferente. Lo sanno bene Luis Alberto e Lucas Leiva, rispettivamente alla quarta e alla terza stagione con l'aquila sul petto. Lo spagnolo e il brasiliano vorrebbero mettere le radici nella Città Eterna. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, entrambi starebbero cercando una casa da acquistare a Formello, vicino al quartier generale biancoceleste. Un chiaro segnale della loro voglia di rimanere all'ombra del Colosseo a lungo. L'andaluso, che da qualche mese sta visionando ville nella zona, sembra aver messo da parte la suadade di Siviglia ed è concentrato sulla squadra con l'aquila sul petto. La sua voglia ho conquistato anche Lucas Leiva, fresco di rinnovo contrattuale, con l'ex Liverpool che sta imitando il collega nella ricerca di un immobile da acquistare.

Pubblicato alle 10:30