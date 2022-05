Lazio, Luis Alberto può centrare un importante record

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Uno degli uomini simbolo della rimonta della Lazio sul campo dello Spezia è stato sicuramente Luis Alberto. Lo spagnolo, partito dalla panchina, è subentrato a Basic e ha dato nuova linfa al centrocampo laziale, fino a quel momento troppo statico. Lo splendido assist con cui ha mandato in porta Milinkovic-Savic in occasione del 3-3 è il nono della sua stagione, che seppur non propriamente eccelsa, può regalargli ancora una grande soddisfazione personale.

RECORD DI ASSIST – A tal proposito la rassegna di Radiosei riporta un importante dato riguardante il centrocampista andaluso. Se nelle ultime tre giornate che restano da giocare dovesse riuscire a fornire un altro passaggio vincente, andrebbe in doppia cifra di assist per la terza volta da quando veste la maglia biancoceleste. Nella stagione 2017/2018 ne ha confezionati 14. Nel 2019/2020 si è addirittura migliorato toccando quota 16. L’unico suo connazionale che negli ultimi anni è riuscito a tagliare questo traguardo è Josè Maria Callejon, attualmente alla Fiorentina ma che fino al 2020 ha militato nelle file del Napoli. Dunque, l’ex Liverpool si candida ad essere uno dei protagonisti di questo rush finale. D’altronde la Lazio ha bisogno più che mai delle sue giocate per centrare la qualificazione alla prossima Europa League.