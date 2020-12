Lazio, Luis Alberto vuole tornare decisivo: Inzaghi punta su di lui per la Champions

È attesa da una notte che si spera sia magica la Lazio questa sera allo stadio Olimpico. I biancocelesti ospiteranno il Bruges per inseguire il sogno ottavi di finale di Champions League con due risultati su tre disponibili per centrare l'obiettivo. Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione, ma sa benissimo quali sono i calciatori su cui deve puntare in serate così. Uno di questi è senz'altro Luis Alberto, il numero 10 che il tecnico ha sempre difeso e sul quale riserva una fiducia inestimabile.

NUMERI - Lo spagnolo non sta vivendo il suo periodo migliore da quando è nella Capitale, soprattutto dopo le magie che ha regalato la passata stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il confronto dal punto di vista dei numeri vede uno squilibrio forte tra l'anno scorso e quest'anno. La passata stagione si è chiusa per lui con 16 assist e 7 gol all'attivo complessivamente, mentre adesso ha siglato solo una rete in campionato, nella gara contro il Bologna. In Champions il "mago" cerca ancora il suo primo sigillo della carriera e quale occasione migliore di una serata così importante per tornare a brillare?