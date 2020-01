Lazio, Lukaku torna a Roma: si valuta il suo recupero

Jordan Lukaku sta vivendo un calvario che spera di essersi messo alle spalle. Finora ha collezionato settanta minuti in due presenze stagionali, Fiorentina - Lazio e Sassuolo - Lazio. Dai 41' del Mapei Stadium è sparito dai radar a causa di un nuovo problema al ginocchio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a dicembre si è sottoposto a una nuova operazione di pulizia: un intervento in artroscopia per rimuovere un frammento di cartilagine distaccato, che provocava continue infiammazioni. A breve, forse già oggi, tornerà a Roma e verrà valutato lo stato del suo recupero. Poi ci sarà un punto della situazione dal punto di vista tecnico per capire quando potrà tornare a disposizione di Inzaghi. Si spera in una rinascita, di ritrovare se non il Lukaku della Supercoppa 2017, almeno quello di Firenze. La sua accelerazione e il suo cross permisero a Immobile di stendere la Fiorentina e far partire la serie di otto vittorie consecutive.

