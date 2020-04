Lazio, Madonia: "Spadafora ha fermato tutto lo sport per colpa del calcio"

RASSEGNA STAMPA - L'emergenza coronavirus continua a bloccare lo sport. L'ultimo decreto del governo blocca gli allenamenti all'aperto che per gli atleti professionisti. Il rinvio delle Olimpiadi, poi, ha fatto il resto. Tuttavia a settembre rimangono fissati gli Europei di Atletica e i tecnici sono preoccupati. Ezio Madonia, ex atleta e attuale preparatore atletico dell'ostacolista Luminosa Bogliolo, è molto arrabbiato per come la vicenda è stata gestita. Sulle pagine de La Repubblica, l'ex velocista spiega che tutti gli atleti si allenavano in sicurezza, rispettando le distanze e che erano sempre massimo in due su un'intera pista. Madonia punta il dito contro il calcio e in particolare contro Lotito. Ecco le sue parole: "Il presidente Lotito premeva per far ricominciare gli allenamenti alla Lazio e così il ministro Spadaforaè intervenuto e ha chiuso tutto. Per i capricci di un mondo arcimiliardario paghiamo tutti".

