Lazio, Mandas in forma stratosferica: che numeri contro il Bodo/Glimt

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sconfitta pesante per la Lazio di mister Baroni, che perde 2-0 contro i norvegesi del Bodo; prestazione incolore per i biancocelesti, che hanno rischiato di uscire dal campo con un passivo ancora più pesante.

A permettere ai suoi di restare in corsa per la partita di ritorno è stato il portiere greco Chrīstos Mandas; l'estremo difensore laziale, con una serie di interventi prodigiosi, ha evitato la goleada. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mandas nel post-partita ha detto di essere felice delle sue parate, ma ha aggiunto che avrebbe preferito che quegli interventi avessero aiutato la Lazio a ottenere un risultato positivo.

Ora, in vista del derby, il ballottaggio con Provedel è ancora apertissimo. Resta difficile pensare che Baroni possa rinunciare al greco in un momento di forma del genere. Contro il Bodo ha effettuato 4 parate, di cui 3 sono stati veri e propri miracoli. Buoni anche i numeri in fase di impostazione, con 26 passaggi riusciti nel corso di tutta la sfida