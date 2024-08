Lazio, Mandas in uscita? Manca un secondo portiere: i possibili sostituti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La possibile cessione di Christos Mandas potrebbe scombinare i piani della Lazio. Sembrerebbe essere in arrivo un'offerta da 20 milioni di euro dalla Premier League per il portiere greco. L'eventuale plusvalenza sarebbe piuttosto interessante per la società, che l'anno scorso aveva comprato il classe 2001 per 900mila euro dall'Ofi Creta.

L'addio del numero 35, però, porterebbe il club laziale a sostituirlo immediatamente sul mercato. In rosa, infatti, ci sono solo i giovani Renzetti e Furlanetto, oltre a Ivan Provedel. Mancherebbe un secondo portiere, quindi, che potrebbe aiutare l'ex Spezia in una stagione sempre più piena di impegni e competizioni.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in orbita biancoceleste ci sarebbero già due possibili sostituti. Il primo è Andrea Consigli del Sassuolo, chiuso tra i pali dalla permanenza di Turati. Il secondo, invece, è Christensen della Fiorentina. Dopo l'arrivo di De Gea e il rinnovo, ormai imminente, di Terracciano, il danese è destinato a partire. Sono entrambi due idee: c'è ancora tempo e molto lavoro da fare.