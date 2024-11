Lazio, Marusic l'imprescindibile: è il più impiegato della rosa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Marusic l’imprescindibile, è il simbolo di una Lazio che non si ferma mai. Il montenegrino è uno dei pochissimi elementi di continuità tra le gestioni passate e quella attuale e anche quest’anno con l’avvio del nuovo ciclo, si è confermato una pedina fondamentale. Il biancoceleste, sottolinea il Corriere dello Sport, è l’unico giocatore della rosa a non aver saltato neanche una gara sia in Serie A sia in Europa League. La sua adattabilità e affidabilità lo hanno reso prezioso e anche un esempio di costanza. Cambiano gli allenatori e cambiano i moduli, ma lui resta sempre uno dei punti fermi di cui nessuno può fare a meno.

Nel dettaglio, considerando la percentuale di partite disputate da titolare in campionato nelle ultime due stagioni, era nono in classifica prima che quello in corso iniziasse. Condivideva il posto con Anguissa, dietro a Luperto, Baschirotto, Lobotka, Di Lorenzo, Pessina, Cristante, Gendrey e Perez. Con Sarri è stato uno dei più impiegati in assoluto, poi l’arrivo di Tavares lo ha spinto a tornare a destra e a metterlo in concorrenza con Lazzari. Complice l’infortunio di quest’ultimo, Marusic ha scalato le gerarchie e si è ripreso il posto da titolare. Ora, che tutti e due sono a disposizione, vuole cercare di confermarsi con l’obiettivo di ottenere sempre più spazio.

