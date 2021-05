Lazio, Matthaus: "La lotta per la Champions è appassionante. Superlega? Il denaro..."

RASSEGNA STAMPA - Il calcio non è solo denaro. Ne è convinto Lothar Matthäus che si è raccontato sulle pagine de La Stampa. L'ex centrocampista tedesco ha commentato la Superlega, condannandola aspramente e applaudendo Bayern Monaco e Psg che hanno detto no. Applausi per tutti gli altri campionati, di cui non si può fare a meno, compresa la Serie A in cui la lotta Champions lo affascina: «Noi siamo contenti della Bundesliga, anche se siamo meno ricchi della Premier League. E anche voi dovreste essere contenti della Serie A. La lotta per andare in Champions è appassionante. Cinque squadre per tre posti: Atalanta, Napoli, Juventus, Lazio e Milan. Bayern, Borussia e Psg hanno detto no alla Super Lega per dire sì al calcio che amiamo».