Lazio | Milinkovic, dai record ai derby: tutti i numeri del Sergente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il capolinea sembra essere definitivamente arrivato. Milinkovic-Savic e la Lazio stanno per dirsi addio dopo otto stagion. Fuori da ogni schema l'offerta dell'Arabia, impossibile rifiutare. Il segno lasciato dal Sergente a Roma rimarrà però importante e a tratti indelebile: lo straniero più prolifico della storia del club con 69 reti complessive (57 soltanto in Serie A), primo davanti a Pandev e Klose. Non solo, 341 presenze (267 in campionato) che gli permettono di occupare il settimo posto nella classifica all-time dietro Radu, Favalli, Wilson, Negro, Lulic e Puccinelli.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dalla prima rete siglata il 9 gennaio 2016, proprio nel giorno del compleanno della Lazio e proprio in casa della Fiorentina, fino alle prodezze nei derby (3 reti e 3 assist) passando per la stagione dei record con Inzaghi (12 reti) e all'ultima giocata con Sarri impreziosita da 11 gol e 11 assist.