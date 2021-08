Lazio, Milinkovic sempre più leader: ora nel mirino c'è il record di Nedved

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ripartita da Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo ha disputato una prestazione maiuscola contro l'Empoli firmando la rete del pareggio e fornendo a Lazzari l'assist del 2-1. Un inizio perfetto del numero 21 biancoceleste che è sempre più leader delle aquile. Maurizio Sarri era stato chiaro prima di accettare la panchina delle aquile: voleva la conferma di tutti i big, Milinkovic in primis. Sergej, che ormai tutti chiamano amichevolmente Sergio, ha conquistato tutti e Sarri sabato sera ha detto: "ilinkovic è un ragazzo solare ed è facile avere feeling con lui". Il vicecapitano biancoceleste adesso è a caccia anche dei record. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, il ragazzo di Lleida vuole riscrivere la storia della Lazio. Il primo obiettivo è Pavel Nedved. Il ceco, infatti, è il centrocampista nella storia biancoceleste ad aver segnato di più: 51 reti totali tra campionato e coppe. Milinkovic insegue a quota 48 e spera di raggiungere al più presto l'attuale dirigente della Juventus. Per dovere di cronaca, davanti ci sarebbero anche Vincenzo D'Amico e Fulvio Bernardini, ma entrambi hanno giocato come attaccanti per alcuni anni della loro carriera di fatto alterando la classifica. Milinkovic e Nedved, invece, sono centrocampisti puri.