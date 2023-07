Lazio, niente amichevole col Barcellona: ad agosto un altro test contro una spagnola

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente amichevole con la Juve, niente Barcellona nel trofeo Gamper. Come riporta il Messaggero infatti, l'8 agosto infatti allo stadio Montjuic ci dovrebbe andare il Tottenham al posto dei biancocelesti. La notizia è stata presa dal club catalano, diversamente a quanto accaduto nello scorso anno quando fu la Roma a rifiutare. La squadra di Sarri andrà comunque in Spagna il 3 agosto per affrontare il Girona l'8.