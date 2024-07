Lazio, niente ritiro per Muñoz: partirà dalla Primavera, poi...

RASSEGNA STAMPA - Tutti si aspettavano partisse con la prima squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore. Invece è rimasto a Roma: la chiamata dovrà meritarsela. È questo il piano della Lazio per Cristo Muñoz, il centrocampista classe 2005 arrivato a parametro zero dal Barcellona. Ha firmato un contratto fino al 2027: inizialmente si aggregherà alla Primavera di Sanderra per giocare con i pari età nel campionato Under 20 (non è fuoriquota). Si pensava potesse fare subito la spola con i 'grandi', invece ci sarà da aspettare. Baroni lo terrà in considerazione in caso di crescita durante l'anno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.