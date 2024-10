Lazio - Nizza, le statistiche sorridono ai biancocelesti

RASSEGNA STAMPA - I discorsi tattici non possono mancare mai, questo è vero, ma a dominare la scena quando ci si avvicina a un match come quello di stasera sono anche i numeri e le statistiche, che ci raccontano al meglio il bilancio delle due squadre che si contenderanno la vittoria. In questo caso, come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo dato che spicca è quello delle due vittorie biancocelesti nei due incontri precedenti contro il Nizza in Europa. La formazione francese, in generale, ha un trend negativo contro tutte le squadre italiane, avendo perso la totalità delle partite disputate contro le compagini del nostro paese, ovvero sei. La statistica positiva per i biancocelesti riguarda anche le ultime tre sfide casalinghe in Europa, in cui la Lazio è riuscita sempre a non concedere reti agli avversari. Di contro, bisogna ricordare che le Aquile non hanno vinto nessuna delle tre sfide precedenti in competizioni europee contro squadre francesi.