Lazio, non basta il solito Immobile: la delusione del capitano per la sconfitta

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile fa rima con gol. Il nuovo anno del bomber di Torre Annunziata è iniziato con due gol in due partite. Ha già punito sia l'Empoli che l'Inter. Peccato per l'errore dal dischetto contro i toscani. Ieri il numero 17 aveva trovato il momentaneo pareggio a San Siro approfittando della disattenzione del trio Handanovic-De Vrij-Skriniar. Sono 15 i gol in campionato in 17 presenze e ai nerazzurri non segnava su azione da 3003 giorni, quando ancora vestiva la maglia del Torino. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, c'era grande rammarico sul volto di Immobile dopo il fischio finale. Il capitano ha lasciato San Siro deluso e rabbuiato. Ciro è sempre uno che dà tutto in campo e la sconfitta di ieri non l'ha digerita. C'è tempo e modo per rialzarsi e l'attaccante biancoceleste sa perfettamente come si fa.