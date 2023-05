Lazio, Olimpico sold-out contro la Cremonese: tutte le iniziative in programma

Sarà una festa, una festa con più di 55.000 invitati. Contro la Cremonese sarà un Olimpico gremito in ogni ordine di posto: 29.500 biglietti venduti che sommati agli abbonati (26.193) portano le presenze a un passo dal record stagionale, derby escluso, fissato nella gara contro l'Inter che ha visto la partecipazione di 56.332 supporter.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei quella di domenica sarà anche l'occasione per festeggiare la Champions League acquisita ma anche per salutare Stefan Radu. Dopo 15 anni e mezzo il difensore è pronto a calcare quello che è stato il suo palcoscenico per l'ultima volta, stretto nell'abbraccio dei laziali che da sempre sono stati al suo fianco. Negli anni Radu è diventato giocatore imprescindibile in campo ma soprattutto nello spogliatoio, per i compagni ma anche per i vari allenatori che si sono avvicendati in panchina. E' il giocatore con più presenze con l'aquila sul petto (426) e chissà che Sarri non gli permette di staccare il biglietto per chiudere a 427.

Non solo, domenica sarà anche l'occasione per festeggiare i 10 anni dalla vittoria della storica Coppa Italia con la Roma e per la ricorrenza all'Olimpico tornerà l'eroe di quella giornata. Senad Lulic, due anni e mezzo dopo l'ultima volta, rimetterà piede in quella che anche per lui è stata casa e che lo ha eletto a legenda.