Lazio, panchina corta a chi? Cataldi e Parolo scaldano i motori

RASSEGNA STAMPA - Il calcio in Italia è pronto a tornare. Prima la Coppa Italia e poi sarà la volta del campionato. La sfida tra Juventus e Lazio è pronta a riaccendersi. Tante saranno le novità a partire dalle cinque sostituzioni che potrebbero avvantaggiare la rosa più ambia dei bianconeri. Non ne sono convinti a Formello dove Inzaghi crede fortemente nel suo gruppo. Patric, Vavro, Bastos, Marusic, Caicedo, Cataldi e Parolo, infatti, non sono solo delle semplici alternative ma possono essere considerati dei titolari aggiunti. Proprio gli ultimi due rischiano di diventare determinanti soprattutto alla ripartenza. I problemi fisici di Milinkovic e Lucas Leiva potrebbero rilanciare i due centrocampisti italiani. Prima del coronavirus entrambi hanno trovato meno spazio del solito, ma il loro minutaggio è destinato ad aumentare in questo insolito finale di stagione. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi sarà chiamato a far ruotare i propri uomini visti i tanti impegni ravvicinati e le temperature estive. Cataldi e Parolo, freschi di rinnovo rispettivamente fino al 2024 e al 2021, sono pronti a dire ancora la loro e a trascinare la Lazio sempre più in alto. La vetta è a un solo passo, non provarci sarebbe un peccato.

