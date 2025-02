Lazio, parti sempre distratta: il dato sui gol subiti nei primi 15'

RASSEGNA STAMPA - Il 2025 della Lazio non è iniziato nel migliore dei modi. Per di più, in questo mese di gennaio si è ripresentato un problema che, a questo punto, diventa una costante biancoceleste: l'approccio alla gara. Il gol di Ricardo Horta giovedì contro il Braga arriva al 6', ma non è la prima volta che la Lazio viene colpita così presto. Pochi giorni fa, contro la Fiorentina, all’11’ Adli porta in vantaggio il club Viola, a cui sei minuti dopo si è accodato Beltran. Una sbandata iniziale che è costato il match alla Lazio e che sa di occasione persa. Al computo delle false partenze di inizio 2025 non si iscrive la gara col Como solo per gli errori macroscopici di Nico Paz e Fadera dinanzi a Provedel, ma il derby si tinge di giallorosso già dopo 18’, con le reti di Pellegrini e Saelemaekers. Come riporta Il Messaggero, sono 11 in totale le reti che la Lazio finora ha subìto entro i primi 18 minuti (cinque nei primi 6’) di tutti i primi tempi stagionali.

Il problema è di approccio, e vale anche per quello del secondo tempo. Infatti, l’ultimo gol subito al rientro dall’intervallo è stato a Lecce con il gran colpo di Tete Morente, ma ce ne sono stati altri. Barella e Dumfries nel crollo con l’Inter, Traoré contro l'Ajax, Haj Mohamed a Parma, Mazzitelli a Como, Gudmundsson a Firenze e Thauvin a Udine. Altri 8 centri all’inizio dei secondi tempi che portano il conto salato degli approcci a quota 19. Una Lazio troppo distratta che a Cagliari deve ripartire e restare concentrata per evitare di gettare via un'occasione.