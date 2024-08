Lazio, Patric in ascesa: è lui il nuovo vice-capitano

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, dopo l'addio di Immobile, si è trovata a scegliere il nuovo capitano e il relativo vice. Su indicazione di mister Baroni la fascia è stata posta sul braccio di Mattia Zaccagni e il ruolo di vice è stato assegnato a Patric. La scelta del vice, secondo il Corriere dello Sport, è ricaduta su Patric date le sue 210 presenza con l'aquila sul petto e le sue 9 stagioni a Roma, ma anche dal peso specifico che il difensore spagnolo ha all'interno dello spogliatoio biancoceleste.

Il difensore spagnolo in questi anni è cresciuto tanto dal punto di vista delle prestazioni e della affidabilità in campo ed era considerato uno dei tanti capitani all'interno dello spogliatoio: adesso questo riconoscimento è stato ratificato anche all'esterno.

L'investitura ufficiale del nuovo capitano e del nuovo vice è stato fatta tenendo conto di alcuni fattori. Nel caso di Zaccagni, per dare rilevanza a un nazionale italiano che ha scelto di sposare il progetto Lazio. Per lo spagnolo si è trattato si una serie di motivi anche perché c'erano tanti nomi in lizza: Marusic (giocatore con più presenze), Cataldi (tifoso laziale, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, il favorito dello spogliatoio), ma anche Romagnoli e appunto Patric, arrivato a Roma nel 2015 dalla cantera del Barcellona (secondo in rosa per numero di presenze dietro a Marusic).

Questa scelta è maturata a Rostock, quando Zaccagni è uscito ed ha affidato la fascia a Cataldi e quest'ultimo invece di indossarla l'ha ceduta a Patric. In quel momento la scelta è diventata ufficiosa per poi diventare ufficiale. Il titolo di vice capitano, come detto, Patric l'ha guadagnato sul campo ed è uno dei pochi senatori rimasti all'interno dello spogliatoio dopo i tanti addii illustri di questa estate.

