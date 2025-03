Lazio, Pedro continua a segnare: solo una volta ha fatto meglio

RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Milan e manda un chiaro messaggio alle dirette concorrenti oltre che al Milan stesso. Prima Zaccagni e poi Pedro mandano il Milan a -9 dai biancocelesti, ora si fa dura per gli uomini di Conceicao.

Il clima è diverso tra Milano e Roma: i tifosi rossoneri sono in pieno clima di contestazione, mentre quelli biancocelesti sono in estasi. È l'effetto naturale del gol di Pedro, un rigore segnato con la freddezza e la tranquillità del veterano. Il sorriso prima di batterlo, come a sbeffeggiare Maignan, in realtà era la manifestazione di estrema calma e forse un modo per esorcizzare la tensione.

Palla in rete, la Lazio può esultare. Soprattutto Pedrito, che finora in questa stagione sta vivendo una seconda giovinezza. I dati sono di quelli importanti: come riporta il Corriere dello Sport, Pedro ha realizzato sei gol in questa Serie A, solo nel 2021-2022 (nove) ha fatto meglio in una singola edizione del torneo.