Lazio, Pedro intramontabile: e ora punta Di Canio e Klose in chiave gol

RASSEGNA STAMPA - È un Pedro da podio come racconta Il Corriere della Sera. Lo spagnolo non solo è il terzo miglior realizzatore stagionale della Lazio con 9 gol come Zaccagni (al primo posto il Taty Castellanos a 12), ma insegue anche Di Canio e Klose in una speciale classifica. Può diventare, infatti, il marcatore più vecchio nella storia del club biancoceleste.

Di Canio ha segnato la sua ultima rete in maglia biancoceleste contro l'Empoli il 2 aprile 2006, all'età di 37 anni, 8 mesi e 24 giorni. Klose, invece, il 15 maggio 2016 su rigore contro la Fiorentina: aveva 37 anni, 11 mesi e 6 giorni. Per superare il primo a Pedro basterebbe realizzare un gol dal 22 aprile 2025 in poi. Ma per scavalcare entrambi e prendersi il primo posto ci vorrebbe una rete ad agosto, rinnovando il contratto. L'ok di Baroni c'è già.