Lazio, Pedro non ammette deroghe: punta il Verona per sfatare un tabù

RASSEGNA STAMPA - Il tempo è prezioso e la Lazio spera di averlo dalla propria parte nella sfida contro il Verona. I biancocelesti scenderanno in campo domani al Bentegodi, il fischio d’inizio è fissato per le 18:30, e hanno ancora un giorno a disposizione per recuperare le energie. La squadra ha subito un calo, la stanchezza l’ha resa vulnerabile e la partita con la Juventus è la prova. Ventiquattrore, preziosissime, per rimettersi in forze e cercare di proseguire dritti verso l’obiettivo prefissato. Sarri farà le sue valutazioni, ma una cosa è certa: può sempre contare su Pedro. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo è quello più in forma. È il più riposato del 2023, non ha mai disputato 90’ consecutivi e che sia titolare o subentrato, potrà fare sicuramente la differenza. L’avversario sarà uno stimolo in più per lui che, pur avendo collezionato successi e trofei di un certo tipo, non è mai riuscito a tornare a casa con l’intero bottino quando si è trovato di fronte l’Hellas. I tre precedenti dicono: due sconfitte (una quando ancora era alla Roma) e un pareggio. Il numero nove dunque avrà una missione: sfatare questo tabù per sé stesso, per la squadra e i tifosi.

