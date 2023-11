Lazio | Pellegrini e una storia "anonima". Dal 1' con l'Atletico, poi il buio: i numeri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'ascensore delle gerarchie di Sarri per Pellegrini è rimasto fermo all'Atletico Madrid. Ci si è messa di messo la sfortunata, "nascosta" nel contrasto a centrocampo con Molina. Lo spavento, la sostituzione, il sospiro di sollievo per un problema che si è rivelato essere meno importante rispetto ai timori iniziali. Tanto da farlo recuperare già per il Monza, in programma quattro giorni dopo: 35 minuto per rilanciare la propria candidatura in vista delle sfide successive. Così non è stato.

Alla sosta Pellegrini ci è arrivato con un'unica titolarità: quella nel confronto con i Colchoneros. Mai dal primo minuto in campionato, un totale di 6 presenze in A e 2 in Europa. Dopo le luci della Champions, è calato il buio sull'ex Juventus. Marusic è stato l'inamovibile, Lazzari e Hysaj si sono alternati comportando spesso lo spostamento del montenegrino da una corsia all'altra. Pellegrini è rimasto attardato, fermo a 222 minuti totali tra campionato e Champions. L'apprendistato, riporta Corriere dello Sport, s'è concluso. Ora si tratta di una preferenza tecnica che non lo coinvolge.

