Lazio, per la Champions un Milinkovic versione assist-man

Poco più di 24 ore separano la Lazio dal match contro la Fiorentina in programma sabato 8 maggio alle 20:45 al Franchi. I biancocelesti di mister Inzaghi non possono sbagliare se vogliono continuare a coltivare il sogno Champions. Sarà, come sempre, una partita speciale per Milinkovic che nel 2015 era ad un passo dal vestire la maglia viola. Per fortuna le cose andarono in modo diverso ed ora il Sergente è pronto ad essere nuovamente decisivo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il serbo è il re degli assist: sono ben 8 i passaggi vincenti realizzati in campionato, secondo solo a Cuadrado, De Paul e Malinovskyi tutti a 9. L'obiettivo è quello di continuare su questa strada anche nelle ultime quattro, cinque con il Torino, gare che rimangono fino al termine della stagione. Non solo assist, in questo campionato Milinkovic si è specializzato anche nella corsa: è quinto per media di chilometri percorsi (11.441) dietro Barella (Inter), Rog (Cagliari), Thorsby (Sampdoria) e Brozovic (Inter).

