Lazio Primavera, si tratta Bordon junior: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio Primavera è pronta a iniziare la nuova stagione. I baby biancocelesti faranno il loro debutto domenica prossima a Empoli. Come riporta il Corriere dello Sport, per quanto concerne ulteriori innesti dal mercato si sta valutando il profilo di Ricardo Bordon del Cruzeiro, classe 2006 e fratello minore di Filipe, arrivato nel 2023 alla Lazio e riscattato nell'estate del 2024. Anche Bordon Junior può giocare in difesa e a centrocampo.

I ragazzi di Sanderra sono rientrati dal Messico, sabato hanno disputato un'altra amichevole con il Flaminia Civita Castellana, nel secondo tempo hanno fatto il loro ingresso in campo Franky e Franck Tchaouna, fratelli gemelli( 2005) del neoacquisto della Lazio ex Salernitana ed attualmente in prova nella Primavera biancoceleste.