Lazio Primavera, una vittoria col Pisa per scacciare la crisi: ma l'impresa è ardua

La Lazio Primavera è in piena crisi. Oggi gioca contro la capolista Pisa. Missione ardua e per nulla semplice. Come riporta la rassegna di Radiosei, la squadra toscana viene da cinque vittorie consecutive ed è la migliore difesa del campionato: solo 4 gol subiti, gli stessi incassati dai baby di Sanderra negli ultimi due turni contro Benevento e Imolese (due ko). Fischio d'inizio alle ore 13. Per quanto riguarda la formazione, out Castigliani, Marinacci, Bigonzoni. Recuperati invece Coulibaly e Troise, con Marino (fuoriquota classe 2001), inserito nella lista dei convocati. Serve una vittoria in trasferta per invertire la stagione, al momento piuttosto deludente. I biancocelesti sono tredicesimi a 7 punti, soltanto Monopoli e Ternana ne ha fatti meno.

