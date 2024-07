Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La campagna abbonamenti della Lazio avanza. Terminata la fase di prelazione, nella giornata di domani (22 luglio) si aprirà la vendita libera per tutti i tifosi. Come già annunciato con un comunicato, ci sono due diverse opzioni per abbonarsi: la prima è quella Classic (tutte le partite in casa in campionato e la prima all'Olimpico in Coppa Italia), mentre la seconda è la Global (tutte le partite in casa di Serie A, la prima di Coppa Italia e le prime quattro di Europa League all'Olimpico). Come riportato da Il Messaggero, attualmente il dato ammonta a 17.200 tessere vendute. Rispetto allo scorso anno c'è una differenza di oltre 12mila abbonamenti.