Lazio, Provedel clean sheet da record: Sarri pensa a lui per l'AZ

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel è un valore aggiunto per la Lazio. il portiere, con quello di Bologna, è salito a 15 clean sheet in stagione. Numeri impressionanti per l'ex Spezia che detiene già il primato di reti imbattute in trasferta (ben 9). Il portiere è a un passo dal record in Serie A che viene detenuto da Pulici e Cei con 16, anche se quest'ultimo sarebbe a 17 complice una gara vinta a tavolino. Nelle 12 gare rimaste Provedel proverà a migliorarsi ancora e a raggiungere i record. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il record assoluto appartiene a Martina che nel 1987/88 rimase imbattutto per 20 partite. Chissà se a Ivan riuscirà l'impresa. In Europa solo Barcellona, Napoli e Newcastle hanno incassato meno dei 19 gol subiti dalla Lazio che ha abbassato la media gol subiti da 1,5 a 0,7 a partita. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Sarri potrebbe decidere di schierare Provedel anche in Conference League. La qualificazione si è fatta in salita dopo la sconfitta dell'andata e in Olanda sarà fondamentale non subire gol. Non solo perché anche il lancio dell'ex Spezia potrebbe fare al caso dei biancocelesti. La decisione sarà presa nei prossimi giorni anche perché c'è il rischio di bruciare definitivamente Maximiano, acquistato in estate per oltre 10 milioni.